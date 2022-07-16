Главный тренер "Арсенала" лично хочет видеть украинца у себя в команде.

Лондонский "Арсенал" достиг соглашения с "Манчестер Сити" по трансферу хавбека сборной Украины Александра Зинченко.

Такую информацию подтвердил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

"Арсенал" выложит за 25-летнего украинца 35 миллионов евро. "Канониры" предлагают Саше контракт до 2027 года. Сейчас идет последняя фаза переговоров - лондонцы согласовывают личные условия контракта с Зинченко.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета работал помощником Пепа Гвардиолы в "Ман Сити" и прекрасно знаком с возможностями украинского полузащитника. Именно Артета настаивает, чтобы трансфер был завершен поскорее.

"Манчестер Сити" в это трансферное окно продал Габриэля Жезуса в "Арсенал" за 45 миллионов фунтов. "Горожане" закупились тоже неплохо: взяли Эрлинга Холанда, Келвина Филлипса и Штефана Ортегу.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"