Лондонский "Арсенал" достиг соглашения с "Манчестер Сити" по трансферу хавбека сборной Украины Александра Зинченко.
Такую информацию подтвердил журналист Фабрицио Романо в Twitter.
"Арсенал" выложит за 25-летнего украинца 35 миллионов евро. "Канониры" предлагают Саше контракт до 2027 года. Сейчас идет последняя фаза переговоров - лондонцы согласовывают личные условия контракта с Зинченко.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета работал помощником Пепа Гвардиолы в "Ман Сити" и прекрасно знаком с возможностями украинского полузащитника. Именно Артета настаивает, чтобы трансфер был завершен поскорее.
"Манчестер Сити" в это трансферное окно продал Габриэля Жезуса в "Арсенал" за 45 миллионов фунтов. "Горожане" закупились тоже неплохо: взяли Эрлинга Холанда, Келвина Филлипса и Штефана Ортегу.
Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"
- Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в нидерландский ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.
- В составе "Сити" Зинченко четыре раза становился чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.
- В 2021 году "Зина" отыграл полностью финал Лиги чемпионов против "Челси" (0:1). В составе "Сити" он тогда был признан лучшим игроком матча.