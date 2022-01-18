"Специя" победила "Милан", а судья извинялся за свою грубую ошибку.

В рамках 22-го тура чемпионата Италии по футболу "Милан" на своем поле сенсационно проиграл "Специи" со счетом 2:1. В этом матче украинец Виктор Коваленко отдал победный голевой пас.

Однако во время игры случился другой эпизод, который закончился скандалом. Главный арбитр Марко Серра допустил ужасную ошибку.

Незадолго до конца матча 39-летний рефери лишил "Милан" забитого гола несвоевременной остановкой игры. Марко дал свисток после голевого удара хавбека "Милана" Жуниора Месиаса, чтобы зафиксировать фол и назначить штрафной в пользу миланцев. Однако этого делать не стоило, ведь мяч остался у атакующей стороны, и они довели дело до забитого мяча даже без стандартного положения. Гол несправедливым образом отменили.

Как сообщает Milan News, Серра осознал свое абсурдное решение и начал переживать. Он извинился перед игроками "Милана" и плакал в их раздевалке. Златан Ибрагимович утешал арбитра, остальные футболисты тоже поддержали судью.

Извинилась за этот инцидент также Ассоциация итальянских арбитров. По решению комиссии, Серра будет отстранен на два матча работы в Серии А.

Чемпионат Италии: положение команд