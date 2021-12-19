Матч двух топ-клубов завершился вничью.

В центральном матче 18-го тура Английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" принимал "Ливерпуль". Битва двух топ-клубов завершилась вничью.

"Ливерпуль" лидировал, но "Тоттенхэм" ушел от поражения после ошибки Алиссона - голкипер "красных" не попал по мячу, после чего Сон Хын Мин направил мяч в ворота.

Отметим, что в этом матче арбитр показал девять желтых карточек и одну красную. В концовке "Ливерпуль" остался вдесятером после того, как была показана прямая красная карточка Эндрю Робертсону.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" - 2:2

Голы: Кейн, 13, Сон Хын Мин, 75 - Жота, 36, Робертсон, 69

"Тоттенхэм": Льорис, Девис, Дайер, Санчес, Уинкс, Н'Домбеле (Скипп, 64), Сессеньон (Регилон, 86), Эмерсон, Сон Хын Мин, Деле Алли (Лукас Моура, 81), Кейн

"Ливерпуль": Беккер, Александер-Арнольд, Матип, Конате, Робертсон, Мортон (Фирмино, 60), Кейта, Милнер, Салах, Жота (Гомес, 90+2), Мане (Цимикас, 81)

Удаление: Робертсон, 76

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АПЛ: положение команд

"Ливерпуль" набрал 41 очко после 18 туров и занимает в таблице АПЛ второе место, на 3 балла отставая от "Ман Сити".

В топ-четверку также входят "Челси" (38 очков) и "Арсенал" (32 очка).

"Тоттенхэм", который пока провел только 15 матчей, с 26 очками в активе идет седьмым.

Автор: Антон Дударь