"Ливерпуль" поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ.

В воскресенье, 8 октября, состоялся поединок восьмого тура Английской Премьер-лиги, в котором "Брайтон" принимал "Ливерпуль".

Игра проходила на стадионе "Амекс" и завершилась вничью со счетом 2:2.

Счет в игре открыли хозяева поля - на минуте после грубой ошибки защитников и вратаря "Ливерпуля" отличился Симон Адингра.

Видео дня

В концовке первого тайма подопечным Юргена Клоппа удалось забить два гола и повести в счете - оба мяча в активе Мохамеда Салаха.

На 78-й минуте встречи команда Роберто Де Дзерби сравняла счет - гол с передачи Солли Марча забил Льюис Данк.

"Брайтон" - "Ливерпуль" - 2:2

Голы: Адингра, 20, Данк, 78 - Салах, 40, 45+1 пен

"Брайтон": Вербругген, Велтман, Данк, Игорь (ван Геке 63), Гросс, Марч, Балеба, Одингра, Жоау Педру (Фати 89), Митома, Фергюсон (Велбек 60)

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 80), Матип (Конате 73), ван Дейк, Робертсон, Собослай, МакАллистер, Эллиотт (Гравенберх 46), Салах, Нуньес, Диас

Предупреждения: Де Дзерби 71 (вне поля), Балеба 90+4 - Собослай 67, Гомес 86

За восемь сыгранных туров "Ливерпуль" набрал 17 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. "Брайтон" с 16 баллами идет на шестой позиции.

В следующем туре чемпионата Англии "Брайтон" сыграет против "Манчестер Сити", а "Ливерпуль" встретится с "Эвертоном". Оба матча состоятся 21 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: