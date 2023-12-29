После 19-ти туров "Брайтон" занимает восьмое место в таблице АПЛ, "Тоттенхэм" - пятый.

В четверг, 28 декабря, состоялся поединок 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Брайтон", под руководством бывшего тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби, принимал лондонский "Тоттенхэм".

Игра проходила на стадионе "Амекс" и завершилась яркой победой хозяев поля.

На 11-й минуте встречи счет в игре открыл полузащитник "Брайтона" Джек Хиншелвуд. На 23-й минуте гол с пенальти забил полузащитник хозяев Жоао Педро.

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На 63-й минуте третий гол "чаек" забил защитник Первис Эступиньян. На 76-й минуте Педро оформил дубль, вновь забив гол с пенальти. На 81-й минуте с передачи Сон Хын Мина гол "Тоттенхэма" забил нападающий Алехо Велис. На 86-й минуте второй мяч гостей в матче забил защитник Бен Дэвис.

"Брайтон" - "Тоттенхэм" - 4:2

Голы: Хиншелвуд, 11, Педро, 23 пен, Эступиньян, 63, Педро, 75 пен - Велис 81, Дэвис 85

"Брайтон": Стил, Хиншелвуд, ван Хекке, Данк, Хулио (Эступиньян 46), Гросс, Гилмор, Милнер (Модер 69), Буонанотте (Балеба 59), Уэлбек (Фергюсон 69), Жоау Педро (Лаллана 90+3)

"Тоттенхэм": Викарио, Удоджи, Дэвис, Эмерсон, Порро, Хейбьерг, Сарр (Хиль 65), Сон, Кулушевски, Джонсон (Велис 70), Ришарлисон (Ло Чельсо 65)

Предупреждения: Буонанотте 43, Модер 70, Данк 82 - Кулушевски 23, Ришарлисон 57

После 19-ти туров "Брайтон" набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Тоттенхэм" заработал 36 очков и занимает пятую позицию.

В следующем туре чемпионата Англии "Брайтон" встретится с "Вест Хэмом", а "Тоттенхэм" сыграет против "Борнмута".

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