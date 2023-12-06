Команды Ильи Забарного и Егора Ярмолюка сыграли свои матчи в рамках 15-го тура АПЛ.

В рамках 15-го тура Английской Премьер-лиги "Брентфорд" украинца Егора Ярмолюка противостоял "Брайтону", а "Борнмут" в гостях играл с "Кристал Пеласом".

"Брентфорд" открыл счет на 27-й минуте - камерунский нападающий Бриан Мбемо реализовал пенальти. Однако уже спустя четыре минуты "Брайтону" удалось отыграться - Паскаль Гросс забил после передачи Каору Митомы.

В начале второго тайма "чайки" забили второй гол - 18-летний полузащитник Джек Хиншелвуд забил после передачи Паскаля Гросса.

Видео дня

"Брайтон" - "Брентфорд" - 2:1

Голы: Гросс, 31, Хиншелвуд, 52 - Мбемо, 27 пен

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе на этот матч и был заменен в перерыве. Статистический портал SofaScore оценил его игру в 6,8 балла.

Поединок "Кристал Пэлас" против "Борнмута" завершился победой гостей.

Футболисты "Борнмута" забили на 25-й минуте - аргентинский защитник Маркос Сенеси забил после передачи Луиса Синистерра. На 90+1-й минуте валлийский нападающий Киффер Мур удвоил преимущество гостей, забив с передачи Филиппа Биллинга.

"Кристал Пэлас" - "Борнмут" - 0:2

Голы: Сенеси, 25, Мур, 90+1

Защитник "Борнмута" Илья Забарный вышел в основном составе "вишен" и отыграл весь матч. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6,8 балла.

"Брентфорд" имеет в своем активе 19 очков и занимает 15-ю позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Брайтон" с 25 баллами идет на 7-й строчке. "Борнмут" набрал 16 очков и расположился на 15-й позиции в таблице АПЛ. "Кристал Пэлас" с 16 очками занимает 14-е место.

В следующем туре чемпионата Англии по футболу "Брентфорд" Егора Ярмолюка сыграет против "Шеффилда", а "Борнмут" встретится с "Манчестер Юнайтед".

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