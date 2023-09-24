Александр Зинченко вышел в основном составе и отыграл полный матч.

В воскресенье, 24 сентября, состоялся центральный поединок шестого тура Английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" принимал "Тоттенхэм".

Встреча команд проходила на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершилась со счетом 2:2.

Счет в игре открыли хозяева поля - на 26-й минуте мяч в собственные ворота срезал Кристиан Ромеро. На 42-й минуте "Тоттенхэм" счет сравнял - с передачи Джеймса Мэддисона отличился Сон Хын Мин.

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На 54-й минуте встречи "Арсенал" вышел вперед во второй раз - пенальти реализовал Букайо Сака. Однако, спустя лишь минуту, "шпорам" удалось вновь сравнять счет. Второй гол в этой игре забил Сон Хын Мин, а голевую передачу ему отдал все тот же Джеймс Мэддисон.

"Арсенал" - "Тоттенхэм" - 2:2

Голы: Ромеро, 26 аг, Сака, 54 пен - Сон, 42, 55

"Арсенал": Рая, Вайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Виейра (Хаверц, 46), Райс (Жоржиньо, 46), Сака (Смит-Роу, 90+7), Нкетиа, Жезус (Нельсон, 78)

"Тоттэнхем": Викарио, Поро, Ромеро, де Вен, Удоджи, Биссума, Сарр, Меддисон (Рішарлисон, 78), Сон (Хьойбьерг, 78), Кулушевски, Джонсон (Соломон, 63)

Предупреждения: Хаверц, 57, Нкетиа, 68 - Удоджи, 15, Сарр, 45+1, Биссума, 45+1, Ромеро, 75

Отметим, что украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел в основном составе и отыграл весь матч.

После шести сыгранных туров у "Тоттенхэма" и "Арсенала" по 14 набранных очков. Команды занимают 4-е и 5-е места соответственно.

В следующем туре АПЛ "Арсенал" сыграет против "Борнмута", а "Тоттенхэм" встретится с "Ливерпулем".

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