Нападающий "Порту" Эванилсон стал автором первого хет-трика в текущем сезоне Лиги чемпионов.

В среду, 25 октября, состоялся поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Антверпен" принимал "Порту".

Игра проходила на стадионе "Босэйлстадион" в Бельгии и завершилась разгромной победой португальского клуба.

Счет в игре открыли хозяева поля - на 37-й минуте отличился Альхассан Юсуф. Во втором тайме "Порту" перевернул ход встречи, забив четыре мяча. Наибольший вклад в победу "драконов" сделал Эванилсон, который отличился хет-триком. Еще один мяч в составе португальского клуба забил Стивен Эустакио.

Видео дня

"Антверпен" – "Порту" - 1:4

Голы: Юсуф 37 - Эванилсон 46, 69, 84, Эустакио 54

"Антверпен": Бюте, де Лат (Вейндал 60), Алдервейрелд, Кулибали, Батай, Вермерен, Эккеленкамп, Юсуф, Муя (Эджюк 78), Янссен (Иленихена 77), Баликвиша (Валенсия 77, Керк 90)

"Порту": Кошта, Венделл (Эванилсон 44), Кармо, Пепе, Мариу, Галено, Эустакио (Груйич 82), Варела (Гонсалес 82), Франко (Санчес 66), Тареми, Пепе (Консейсау 82)

Предупреждения: Муя 74, Алдервейрелд 90 - Эуштакью 14, Карму 45+2, Пепе 62

Обзор матча:

Отметим, что исторический рекорд в этой игре покорился защитнику "Порту" Пепе. Он стал самым возрастным футболистом в истории Лиги чемпионов. На матч с "Антверпеном" португальский защитник вышел в возрасте 40 лет и 241 дня. Таким образом, Пепе превзошел достижение Алессандро Костакурты и Дэвида Вейра, которые играли в этом турнире в возрасте 40 лет и 211 дней.

"Порту" набрал 6 очков и увеличил отрыв от "Шахтера" в турнирной таблице группы H. "Горняки" с 3 баллами занимают третье место. Лидирует в группе "Барселона" - 9 очков. Замыкает квартет "Антверпен" - 0 очков.

В рамках четвертого тура группового раунда ЛЧ "Шахтер" сыграет ответный матч против "Барселоны", а "Порту" примет на своем поле "Антверпен". Матчи состоятся 7 ноября.

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