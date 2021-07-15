Георгий Бущан может перейти в "Вест Хэм".

Английский "Вест Хэм" заинтересован в подписании вратаря "Динамо" и сборной Украины Георгия Бущана, который попал в команду открытий Евро-2020.

Об этом сообщает Evening Standard.

Источник отмечает, что "Вест Хэм" ведет переговоры по трансферу голкипера.

Однако Бущан является не приоритетным вариантом для "молотобойцев". "Вест Хэм" рассчитывает взять в аренду с правом выкупа вратаря ПСЖ Альфонса Ареолу.

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Третьим кандидатом на усиление вратарской позиции является вратарь "Вест Бромвича" Сэм Джонстон.

Отметим, что на данный момент основным вратарем "Вест Хэма" является 36-летний Лукаш Фабиански.

За "Вест Хэм" выступает украинец Андрей Ярмоленко, который, впрочем, может покинуть клуб этим летом.

Георгий Бущан: карьера в сборной Украины

Голкипер "Динамо" получил дебютный вызов в сборную Украины в августе прошлого года.

Дебют вратаря в составе "желто-синих" состоялся 7 октября в товарищеском матче против Франции и пришелся на разгромное поражение со счетом 1:7.

На Евро-2020 27-летний Бущан поехал в статусе основного голкипера украинской сборной и сыграл во всех пяти матчах, став одним из лучших вратарей турнира.

Всего на его счету 11 матчей за "желто-синих".

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Автор: Антон Дударь