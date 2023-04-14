Нападающий молодежной команды "Колоса" из Ковалевки Тимур Тутеров стал игроком английского "Сандерленда". Как заявили "черные коты" на своем официальном сайте, клуб оформил полноценный трансфер 17-летнего форварда.
Контракт между сторонами подписан на 2,5 сезона – до лета 2025-го года. Тутеров сначала будет выступать за молодежные команды "Сандерленда".
Форвард уже успел провести дебютную тренировку с первой командой. В дальнейшем его будут привлекать к играм "Сандерленда " U-21, выступающего во втором дивизионе молодежной Премьер-лиги.
Отметим, что первая команда "Сандерленда" сейчас представляет Чемпионшип – второй по силе дивизион Англии. "Черные коты" занимают 10 место в турнирной таблице из 24 команд.
Тутеров присоединился к "Колосу" в 15-летнем возрасте. За первую команду ковалевцев он не выступал, однако тренировался с ней и дважды в этом сезоне вошел в заявку на матчи УПЛ (против "Динамо" и "Ворсклы" в ноябре прошлого года).
Постепенно нападающий увеличивал количество выступлений за "Колос" U-19. В частности, в этом сезоне Тимур провел 15 матчей в молодежном первенстве, отметившись семью голами.
Тренер Академии "Сандерленда" Робин Никколс одобрительно отозвался об украинском форварде.
"Мы рады приветствовать Тимура в "Сандерленде". У него есть захватывающая перспектива, и мы уверены, что сможем создать подходящую среду для его дальнейшего развития. Тимур присоединяется к замечательному отбору игроков на нашем этапе профессионального развития, и персонал с нетерпением ждет продолжения работы с ним", - отметил Никколс.
Добавим, что "Колос" сейчас идет на седьмом месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.