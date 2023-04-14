Еще один представитель украинского футбола на Туманном Альбионе.

Нападающий молодежной команды "Колоса" из Ковалевки Тимур Тутеров стал игроком английского "Сандерленда". Как заявили "черные коты" на своем официальном сайте, клуб оформил полноценный трансфер 17-летнего форварда.

Контракт между сторонами подписан на 2,5 сезона – до лета 2025-го года. Тутеров сначала будет выступать за молодежные команды "Сандерленда".

Форвард уже успел провести дебютную тренировку с первой командой. В дальнейшем его будут привлекать к играм "Сандерленда " U-21, выступающего во втором дивизионе молодежной Премьер-лиги.

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Отметим, что первая команда "Сандерленда" сейчас представляет Чемпионшип – второй по силе дивизион Англии. "Черные коты" занимают 10 место в турнирной таблице из 24 команд.

Тутеров присоединился к "Колосу" в 15-летнем возрасте. За первую команду ковалевцев он не выступал, однако тренировался с ней и дважды в этом сезоне вошел в заявку на матчи УПЛ (против "Динамо" и "Ворсклы" в ноябре прошлого года).

Постепенно нападающий увеличивал количество выступлений за "Колос" U-19. В частности, в этом сезоне Тимур провел 15 матчей в молодежном первенстве, отметившись семью голами.

Тренер Академии "Сандерленда" Робин Никколс одобрительно отозвался об украинском форварде.

"Мы рады приветствовать Тимура в "Сандерленде". У него есть захватывающая перспектива, и мы уверены, что сможем создать подходящую среду для его дальнейшего развития. Тимур присоединяется к замечательному отбору игроков на нашем этапе профессионального развития, и персонал с нетерпением ждет продолжения работы с ним", - отметил Никколс.

Добавим, что "Колос" сейчас идет на седьмом месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.

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