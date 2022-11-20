Сборная Англии является фаворитом поединка против Ирана.

В понедельник, 21 ноября, национальная сборная Англии в рамках первого тура ЧМ-2022 по футболу сыграет против Ирана.

Встреча состоится на международном стадионе "Халифа" в столице Катара.

Примечательно, что за всю историю международных матчей команды ни разу между собой не встречались.

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Англия и Иран пробились в финальную стадию ЧМ-2022 с первых мест в своих квалификационных группах.

Иран за 10 туров одержал 8 побед, расписал одну мировую при одном поражении. Что касается Англии, то подопечные Гарета Саутгейта в квалификации не проиграли ни одной игры - 8 побед и 2 ничьи.

Отметим, что кроме Англии и Ирана, в группу В также попали сборные США и Уэльса. Они проведут очный матч первого тура также 21 ноября, в 21:00 по киевскому времени.

Англия - Иран: трансляция

В Украине поединок первого тура ЧМ-2022 между Англией и Ираном в прямом эфире будут транслировать региональные каналы Суспильного и сайт Суспильне Спорт.

Кроме того, поединок также будет доступен на видеосервисе MEGOGO. Здесь поединок покажет канал "MEGOGO Футбол 1".

Также будет доступна радиотрансляция игры в эфире Радио Проминь.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Англия - Иран: прогноз

Англия по праву считается фаворитом предстоящего матча. Победа команды Гарета Саутгейта оценивается коэффициентом 1,32, ничья - 4,94, а победа Ирана - 13,00.

Аналитики не сомневаются, что Англия сможет забить иранцам. На это событие коэффициент - 1,14, а коэффициент на гол в исполнении Ирана составляет 2,65.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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