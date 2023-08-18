Испанец Кепа Аррисабалага будет основным вратарем "сливочных".

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сомневается, что украинский вратарь Андрей Лунин выиграет конкуренцию у новичка команды Кепы Аррисабалаги.

В то же время у Лунина будет шанс себя проявить 19 августа в матче чемпионата Испании против "Альмерии", заявил Анчелотти для The Athletic.

"Кепа очень хорошо адаптируется, но поскольку его адаптация все еще продолжается, завтра место в воротах займет Лунин, который очень хорошо сыграл с "Атлетиком". Что будет в следующих матчах - увидим. Мы знали Кепу, он показывает свои качества. Я не знаю, буду ли я ротировать Лунина и Кепу. Правда в том, что Кепа уже имеет очень высокий уровень. Он молод, но в то же время очень опытен. А Лунину не хватает немного опыта, что вполне нормально для молодого игрока. Я не думаю, что у нас будет ротация, когда мы будем играть каждые три дня", - сказал Анчелотти.

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Напомним, что основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа выбыл на 9 месяцев из-за травмы крестообразных связок. Мадридский клуб срочно арендовал голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу, чтобы тот заменил Куртуа.

Контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне 24-летний вратарь сыграл за "Реал" 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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