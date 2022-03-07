Легенда футбола также похвалил Владимира Зеленского.

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал в эфире итальянского телевидения о преступных бесчеловечных действиях российско-фашистских захватчиков.

"Мои родственники рассказывают мне о том, что происходит. Это ужас, от которого хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и стариков, которые не могут уехать. Это кажется страшным сном, кажется, что завтра я проснусь и вернусь к нормальной жизни, но я понимаю, что этого не произойдет... Это реальность", - сказал Шева.

"Украина хочет быть частью Европы. Это было наше решение. Зеленский - великий президент, который ведет нас к нашей свободе и независимости", - добавил Шевченко в интервью RAI 3.

— Pietro Raffa (@pietroraffa) March 6, 2022

Шевченко был на митингах в Лондоне с призывом прекратить войну. Также он проводит волонтерскую деятельность. Его мама и сестра находятся под Киевом в зоне боевых действий.

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