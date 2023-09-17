Анатолий Трубин не смог отбить пенальти, но его команда все равно добыла три очка.

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин дебютировал за лиссабонскую "Бенфику". 22-летний страж ворот вышел в стартовом составе "орлов" на матч 5-го тура чемпионата Португалии против "Визелы".

"Бенфика" одержала победу со счетом 2:1 благодаря голам Петара Мусы и Анхеля Ди Марии. Когда лиссабонцы вели с разницей в два мяча, "Визела" получила право пробить пенальти. Трубин пропустил гол, но его команда все равно отпраздновала победу.

Визела - Бенфика - 1:2

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Голы: Саму, 70 (пен.) - Муса, 9, Ди Мария, 39

В турнирной таблице "Бенфика" занимает второе место, имея 12 очков после 5 сыгранных туров. У "Порту" - 13 баллов и первая позиция.

20 сентября "Бенфика" сыграет против "Зальцбурга" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Обзор матча Визела - Бенфика

После матча главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт похвалил Трубина:

"Он очень хороший вратарь, у него большой потенциал, и мы уверены в нем, но когда игрок приезжает в конце лета, всегда трудно решить, когда дать ему играть. Мы дали ему несколько недель, чтобы привыкнуть к партнерам по команде, обрести уверенность и набрать форму. Сейчас было самое время поставить на игру Трубина. У него было не так много работы, но он очень хорошо владел мячом. Ему было очень важно сыграть, ведь когда ты играешь, то становишься частью команды. Это был очень хороший день для Трубина, мы счастливы", - сказал Шмидт.

Напомним, что Трубин прошлым летом перебрался в "Бенфику" из донецкого "Шахтера". Сумма трансфера составила ориентировочно 10 миллионов евро, не считая возможных бонусов.

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