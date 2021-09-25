"Мариуполь" не смог зацепиться за очки в выездном поединке.

В поединке 9-го тура Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" на выезде уступил "Александрии".

Подопечные Остапа Маркевича открыли счет во встрече, но все равно проиграли. За "Мариуполь" отличился легионер-новичок из Северной Македонии Стефан Спировски. Для 31-летнего хавбека это была дебютная игра за азовцев.

Однако еще до перерыва "Александрия" возобновила паритет. Пенальти реализовал Максим Третьяков. А в конце матча победный гол забил полузащитник хозяев Олег Кожушко.

Теперь у "Александрии" 17 очков после 9 туров и четвертое место в турнирной таблице. "Мариуполь" продолжает быть предпоследним - в азовцев всего 4 очка.

"Александрия" - "Мариуполь" - 2:1

Голы: Третьяков, 36, (с пенальти), Кожушко, 86 - Спировски, 25

"Александрия": Билык, Мирошниченко, Дубра, Мельник (Бабогло, 55), Дрышлюк (Рыбалка, 88), Ковалец, Цуриков, Гринь (Спинелли, 46), Калюжный, Третьяков (Кожушко, 77), Одарюк (Демченко, 88)

"Мариуполь": Кудрик, Стасюк, Босанчич, Мампасси, Меличенко (Холод, 84), Чех, Мишнев, Спировски (Шостак, 46), Топалов (Драмбаев, 74), Кащук (Свитюха, 46), Кулаков (Вьюнник, 74)

Видео обзор матча

Украинская Премьер-лига: 9-й тур

Автор: Артем Будрин