Александр Заваров считает, что у команды Петракова все еще есть неплохие шансы выйти на чемпионат мира-2022.

Легендарный в прошлом футболист киевского Динамо и Ювентуса, а также бывший главный тренер сборной Украины Александр Заваров оценил шансы команды Петракова в отборе ЧМ-2022 после игры с Боснией и Герцеговиной (1:1).

"Вся борьба еще впереди. Шансы у сборной Украины есть, они никогда не пропадают. Все зависит от самих футболистов и тренерского штаба.

В группе сложилась такая ситуация, когда многое связано не только с результатом поединка в Боснии, но и исходов матчей с участием конкурентов. Понятное дело, что хотелось бы надеяться только на себя, но получается, что нужно ждать результаты двух других игр: Босния и Герцеговина — Финляндия и Финляндия — Франция.

Читайте такжеОтбор ЧМ-2022: какие варианты устроят сборную Украины для выхода из группыЯ думаю, что за три дня до матча украинцев в Зенице сборная Франции обыграет Казахстан и досрочно выйдет в финальную часть мирового первенства, а в последней игре с Финляндией Дидье Дешам выставит резервный состав. Как бы там ни было, а нашей сборной нужно обыгрывать боснийцев и рассчитывать, что финны потеряют очки с французами", - заявил Александр Заваров в интервью Meta-ratings.com.ua.

Напомним, 12 октября, национальная сборная Украины под руководством Александра Петракова упустила победу в игре отбора ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины. Украинцам усилиями Ярмоленко удалось выйти вперед на 15-й минуте первой половины встречи. Однако гол Ахмедходжича на 77-й минуте игры не дал Украине взять три очка в этом противостоянии.

Ничья с боснийцами сильно усложнила украинцам жизнь в борьбе за выход на ЧМ-2022. После 7 сыгранных туров в активе сборной Украины 9 набранных очков и вторая позиция в турнирной таблице группы D. Лидирует в группе сборная Франции с 12 очками в активе, на третьей строчке идут финны с 8 баллами.

В рамках квалификации на чемпионат мира-2022 сборной Украины осталось сыграть один поединок - в гостях против Боснии и Герцеговины. Эта игра запланирована на 16 ноября.

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Автор: Владимир Медяник