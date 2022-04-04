Александр Шовковский шокирован методами российских военных.

Легендарный вратарь киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Шовковский высказался о бесчинствах российских захватчиков в Украине.

Знаменитый футболист опубликовал эмоциональный пост на своей странице в Фейсбуке после новостей из Бучи, Гостомеля и Ирпеня.

"Слов найти невозможно! Но есть полное понимание своего отношения к случившемуся и, к сожалению, еще происходящему!

Есть тотальная ненависть ко всему, что связано с рашизмом! Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава Украинцам!" - написал Шовковский.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

"Бучанская резня": что известно о зверствах оккупантов на Киевщине