Легендарный вратарь киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Шовковский высказался о бесчинствах российских захватчиков в Украине.
Знаменитый футболист опубликовал эмоциональный пост на своей странице в Фейсбуке после новостей из Бучи, Гостомеля и Ирпеня.
"Слов найти невозможно! Но есть полное понимание своего отношения к случившемуся и, к сожалению, еще происходящему!
Есть тотальная ненависть ко всему, что связано с рашизмом! Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава Украинцам!" - написал Шовковский.
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.
"Бучанская резня": что известно о зверствах оккупантов на Киевщине
- 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.
- В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.
- Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освобождено от российских оккупантов.
- После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. Дмитрий Комаров показал ужасные кадры из Бучи и рассказал, что жители просто плачут, когда видят хлеб. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.