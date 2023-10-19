У Неймара диагностировано повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.

18 октября сборная Бразилии сыграла поединок отбора на ЧМ-2026 по футболу против национальной команды Уругвая.

В концовке первого тайма этого поединка травму получил лидер "селесао" Неймар. Звездного форварда вынесли на носилках, он не сдержал слез из-за боли.

Саудовский клуб "Аль-Хиляль", цвета которого защищает Неймар, сделал официальное заявление касательно травмы бразильского нападающего. В клубе сообщили, что у 31-летнего футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Неймару предстоит операция, после чего начнется реабилитация.

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По разным оценкам, восстановление Неймара займет от 7 до 10 месяцев. Таким образом, бразилец в этом сезоне, вероятнее всего, уже не сыграет.

Нападающий сборной Бразилии поделился эмоциями, переполняющими его после очередной травмы. В своем Твиттере Неймар опубликовал пост, в котором сообщил, что это самый грустный момент в его жизни.

"Это очень грустный момент, худший в моей жизни. Я знаю, что я сильный, но на этот раз моя семья и друзья понадобятся мне больше, чем когда-либо прежде. Спасибо за все сообщения поддержки и любви.

Это нелегко пережить все эти травмы и операции. Представьте, что вы проходите через все это снова только через 4 месяца после восстановления. Я очень сильно верю. Отдаю силы Богу, чтобы он мог обновить их.

Спасибо за вашу поддержку и теплые слова", - написал Неймар.

Напомним, Неймар перешел в "Аль-Хиляль" минувшим летом. Саудовский клуб заплатил ПСЖ за трансфер звездного бразильца 90 миллионов евро.

За новый клуб 31-летний нападающий успел сыграть только 5 матчей, в которых забил гол и отдал две голевых передачи.

Добавим, что Неймар является самым дорогостоящим игроком в истории футбола. В 2017 году ПСЖ заплатил "Барселоне" за переход бразильца рекордные 222 миллиона евро.

За национальную сборную Бразилии Неймар сыграл 128 матчей и забил 79 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории "селесао".

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