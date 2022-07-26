"Ворскла" попробует отстоять добытое преимущество в первой игре.

В среду, 27 июля, полтавская "Ворскла" сыграет ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций против шведского клуба АИК.

Первый поединок команд состоялся 21 июля и завершился сенсационным триумфом украинского коллектива со счетом 3:2. Напомним, из-за войны в Украине, номинально домашний матч полтавчане вынужденно играли в Стокгольме на стадионе "Tele2Arena".

Ответную встречу команд примет уже другой стокгольмский стадион - "Friends Arena", на котором АИК играет свои домашние игры. Главным арбитром матча будет Милош Миланович из Сербии. Судьи на линиях - Милан Сутулович и Чедомир Андреич, четвертый арбитр - Марко Ивкович.

АИК - Ворскла: прогноз

Аналитики считают АИК явным фаворитом в противостоянии с "Ворсклой". Так было и перед первым матчем, однако полтавчане уже продемонстрировали, что не стоит их недооценивать.

Ставки на победу АИКа принимают с коэффициентом 1,55. Ничья - 3,86. Победа подопечных Виктора Скрипника оценивается коэффициентом - 5,20.

На проход АИКа в следующий раунд квалификации можно поставить с коэффициентом 1,83. Победа "Ворсклы" по итогу двухматчевой дуэли оценивается коэффициентом 1,91.

АИК - Ворскла: трансляция

Поединок в прямом эфире будут транслировать на YouTube-канале Espreso.TV и YouTube-канале "Ворсклы". Начало игры в 20:00 по киевскому времени.

Победитель двухматчевой дуэли "Ворскла" - АИК выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет против победителя пары "Валмиера" (Латвия) - "Шкендия" (Северная Македония). Проигравшая команда завершит свои выступления в еврокубках в этом сезоне.

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