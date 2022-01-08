Хорватский защитник хочет бороться за чемпионство, а не сохранение в лиге.

Бывший защитник и капитан киевского "Динамо" Домагой Вида, который выступает за турецкий "Бешикташ", мог продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

В услугах 32-летнего хорвата был заинтересован "Уотфорд", который желает усилить оборонительную линию. "Шершни" вели переговоры с представителями "Бешикташа", но Вида отказался от данного трансфера.

Футбольный агент Домагоя Виды Угур Авадан объяснил, почему хорват не хочет продолжить свою карьеру в "Уотфорде".

"Если бы он был немного моложе, возможно, сказал бы, что я перейду в АПЛ, но Вида – футболист, который играл в финале чемпионата мира. Он играл в Лиге чемпионов долгое время, так что теперь речь идет о карьере. Он – игрок, который сделал все, что мог. Он намерен играть в лучшей команде.

Сейчас главная цель "Уотфорда" – не вылететь в Чемпионшип. А Вида играл в "Динамо" 5 лет, где каждый год цель – бороться за чемпионство. Он играет в "Бешикташе", где на протяжении 4 лет каждый сезон боролся за титул. Другими словами, он футболист, который боролся за чемпионство 9 лет", – приводит слова Авадана Fotomac.

Добавим, что в среду, 5 января, "Бешикташ" переиграл "Антальяспор" в Суперкубке Турции (1:1, 4:2 по пенальти).

Победный гол в серии пенальти забил Домагой Вида. Хорват принес "Бешикташу" 9-й в истории Суперкубок Турции. Этот Суперкубок стал первым для команды с 2006 года.

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В турецкой суперлиге "Бешикташ" идет на 7 месте и отстает от лидирующего "Трабзонспора" на 18 очков.

Домагой Вида в "Динамо"