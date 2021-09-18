Самба Диалло перешел в Динамо в этом году / фото Динамомания
Сенегальский футболист "Динамо" U-19 Самба Диалло держал руку на сердце во время исполнения гимна Украины.
Об этом сообщает "Динамомания".
Перед матчем юношеского первенства между "Динамо" и "Александрией" Диалло положил руку на сердце, как и все остальные игроки киевского клуба.
При этом Диалло был единственным легионером в составе "Динамо" U-19.
dynamomania.com
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Самба Диалло: что о нем известно
- 18-летний Диалло подписал контракт с "Динамо" в этом году. Соглашение рассчитано на один сезон.
- Он выступает на позиции левого вингера.
- Диалло выступал за различные юношеские сборные Сенегала. В составе сборной U-20 на его счету 1 гол в двух матчах.