Самба Диалло перешел в Динамо в этом году / фото Динамомания

Сенегальский футболист "Динамо" U-19 Самба Диалло держал руку на сердце во время исполнения гимна Украины.

Об этом сообщает "Динамомания".

Перед матчем юношеского первенства между "Динамо" и "Александрией" Диалло положил руку на сердце, как и все остальные игроки киевского клуба.

При этом Диалло был единственным легионером в составе "Динамо" U-19.

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Самба Диалло: что о нем известно

  • 18-летний Диалло подписал контракт с "Динамо" в этом году. Соглашение рассчитано на один сезон.
  • Он выступает на позиции левого вингера.
  • Диалло выступал за различные юношеские сборные Сенегала. В составе сборной U-20 на его счету 1 гол в двух матчах.

Автор: Антон Дударь