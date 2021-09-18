Самба Диалло отметился неожиданным поступком.

Сенегальский футболист "Динамо" U-19 Самба Диалло держал руку на сердце во время исполнения гимна Украины.

Об этом сообщает "Динамомания".

Перед матчем юношеского первенства между "Динамо" и "Александрией" Диалло положил руку на сердце, как и все остальные игроки киевского клуба.

При этом Диалло был единственным легионером в составе "Динамо" U-19.

Самба Диалло: что о нем известно

18-летний Диалло подписал контракт с "Динамо" в этом году. Соглашение рассчитано на один сезон.

Он выступает на позиции левого вингера.

Диалло выступал за различные юношеские сборные Сенегала. В составе сборной U-20 на его счету 1 гол в двух матчах.

Автор: Антон Дударь