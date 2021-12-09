По меньшей мере 12 человек пострадали в потасовке.

В среду, 8 декабря, в столице Португалии состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Динамо" играло с "Бенфикой". Киевляне уступили португальским "орлам" (0:2), и завершили свои выступления в еврокубках.

Накануне поединка в окрестностях стадиона "Да Луж", который собственно и принимал игру, произошло столкновение между активными группами фанатов "орлов" и "бело-синих", сообщает CNN Portugal.

Группы в составе нескольких десятков человек с обеих сторон устроили потасовку с активным применением файеров и подручных предметов, в результате чего в эпизод пришлось вмешиваться полиции Португалии.

В результате происшествия по меньшей мере 12 человек были ранены и 54 были арестованы.

Заместитель комиссара местной полиции Лаура Бичейро сообщила, что представители властей были вызваны на место происшествия в 19:30, чтобы попытаться разделить группы противоборствующих фанатов. Однако полиция была встречена камнями, бутылками и файерами, что вынудило стражей правопорядка прибегнуть к средствам принуждения.

Кроме того, как сообщила полиция Лиссабоне, в ходе фанатских столкновений был ранен один из стражей правопорядка.

"Динамо" не смогло одержать первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. Киевляне проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0).

Роман Яремчук забил свой первый гол в карьере на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Динамо" в этой ЛЧ лишь один раз смогло забить гол - это сделал Денис Гармаш в ворота "Баварии".

"Бенфика" вышла в плей-офф ЛЧ, а "Барселона" проиграла "Баварии" в параллельном поединке (3:0) и опустилась в Лигу Европы.

Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.

Автор: Владимир Медяник