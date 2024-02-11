"Арсенал" отгрузил шесть голов "Вест Хэму" в выездном поединке чемпионата Англии.

В воскресенье, 11 февраля, состоялся поединок 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Вест Хэм" принимал "Арсенал".

Игра проходила на "Лондон" и завершилась разгромной победой гостей.

Счет в матче был открыт на 32-й минуте - гол с передачи Деклана Райса забил французский защитник Уильям Салиба. На 41-й минуте Букайо Сака реализовал пенальти и удвоили преимущество "канониров". Спустя три минуты "Арсенал" забил третий мяч - бразильский защитник Габриэл отправил мяч в сетку ворот "Вест Хэма" после передачи Деклана Райса. На 45+2-й минуте Леандро Троссард забил четвертый мяч гостей и довел счет до разгромного.

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Во втором тайме "канониры" забили еще два мяча. На 63-й минуте дубль оформил Букайо Сака. Ассистировал ему Мартин Эдегор. На 66-й минуте Деклан Райс после передачи Бена Уайта забил шестой гол в ворота хозяев поля.

"Вест Хэм" - "Арсенал" - 0:6

Голы: Салиба, 32, Сака, 41 пен, 63, Габриэл, 44, Троссард, 45+2, Райс, 66

Отметим, что украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко пропустил этот матч из-за травмы, которую он получил в прошлом туре.

"Арсенал" набрал 52 очка и занимает третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Вест Хэм" с 36 очками идет на 8-й позиции.

В следующем туре чемпионата Англии "Арсенал" сыграет против "Бернли", а "Вест Хэм" встретится с "Ноттингемом".

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