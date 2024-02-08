В центральном поединке 24-го тура АПЛ встретятся "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед".

С 10 по 12 февраля будут сыграны матчи 24-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Откроет этот тур поединок "Эвертона" Виталия Миколенко против "Манчестер Сити". Матч пройдет 10 февраля на стадионе "Этихад".

Также в этот день "Борнмут" украинца Ильи Забарного сыграет против "Фулхэма", а "Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с "Вулверхэмптоном".

Видео дня

11 февраля "Арсенал" Александра Зинченко отправится в гости к "Вест Хэму". Также в этот день состоится центральный матч тура, в котором "Астон Вилла" примет на своем поле "Манчестер Юнайтед".

"Челси" Михаила Мудрика закроет программу этого тура выездным матчем против "Кристал Пэлас". Игра состоится 12 февраля.

АПЛ-2023/24: расписание матчей 24-го тура

Суббота, 10 февраля

14:30 "Манчестер Сити" - "Эвертон"

17:00 "Фулхэм" - "Борнмут"

17:00 "Ливерпуль" - "Бернли"

17:00 "Лутон" - "Шеффилд Юнайтед"

17:00 "Тоттенхэм" - "Брайтон"

17:00 "Вулверхэмптон" - "Брентфорд"

19:30 "Ноттингем" - "Ньюкасл"

Воскресенье, 11 февраля

16:00 "Вест Хэм" - "Арсенал"

18:30 "Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед"

Понедельник, 12 февраля

22:00 "Кристал Пэлас" - "Челси"

Где смотреть матчи 24-го тура АПЛ

На территории Украины игры 24-го тура Английской Премьер-лиги в прямом эфире можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Также смотреть трансляции матчей АПЛ можно на Киевстар ТВ. По промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Положение команд в турнирной таблице АПЛ

Первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги занимает "Ливерпуль". В активе "красных" 51 набранное очко. Далее расположились "Манчестер Сити" и "Арсенал" - по 49 баллов. Замыкает четверку лидеров "Астон Вилла" - 46 очков.

"Челси" Михаила Мудрика с 31 очком идет на 11-й позиции.

В зоне вылета ситуация следующая: "Эвертон" (18-е место, 19 очков), "Бернли" (19-е место, 13 очков), "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 10 очков).

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