Самопровозглашенного президента Беларуси высмеяли казахские болельщики.

В четверг, 22 сентября, в рамках пятого тура группового турнира Лиги наций УЕФА сборная Казахстана принимала Беларусь.

Казахские болельщики прибегли к троллингу во время поединка, вывесив баннер с известной фразой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которая быстро стала мемом в Сети.

"А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение", - написано синими буквами на желтом фоне.

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Добавим, что поединок завершился минимальной победой сборной Казахстана со счетом 2:1. Голами в составе хозяев поля отличились Габышев и Зайнутдинов.

После пяти туров в активе сборной Казахстана 13 очков и они досрочно выиграли группу 3 дивизиона С. Таким образом, Казахстан в следующем сезоне Лиги наций будет играть в дивизионе В.

Беларусь за 5 туров набрала 2 очка и досрочно вылетела в дивизион С, как худшая команда группы 3.

Также в этой группе выступают Азербайджан (7 очков, второе место) и Словакия (6 очков, третье место).

Напомним, из-за помощи российским оккупантам УЕФА запретил сборной Беларуси играть матчи Лиги наций в своей стране.

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