В четверг, 22 сентября, в рамках пятого тура группового турнира Лиги наций УЕФА сборная Казахстана принимала Беларусь.
Казахские болельщики прибегли к троллингу во время поединка, вывесив баннер с известной фразой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которая быстро стала мемом в Сети.
"А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение", - написано синими буквами на желтом фоне.
Добавим, что поединок завершился минимальной победой сборной Казахстана со счетом 2:1. Голами в составе хозяев поля отличились Габышев и Зайнутдинов.
После пяти туров в активе сборной Казахстана 13 очков и они досрочно выиграли группу 3 дивизиона С. Таким образом, Казахстан в следующем сезоне Лиги наций будет играть в дивизионе В.
Беларусь за 5 туров набрала 2 очка и досрочно вылетела в дивизион С, как худшая команда группы 3.
Также в этой группе выступают Азербайджан (7 очков, второе место) и Словакия (6 очков, третье место).
Напомним, из-за помощи российским оккупантам УЕФА запретил сборной Беларуси играть матчи Лиги наций в своей стране.