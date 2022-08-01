Голы Неймара, Месси и Серхио Рамоса принесли ПСЖ первый трофей в новом сезоне.

В воскресенье, 31 июля, в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе "Блюмфильд" завершился матч за Суперкубок Франции. За первый трофей сезона боролись ПСЖ и "Нант". Встреча закончилась крупной победой парижан со счетом 4:0.

Первый забитый мяч за парижан в данной встрече забил Лионель Месси. Аргентинец изящно обошел голкипера и пробил в пустые ворота.

Под занавес первого тайма Неймар удвоил счет, реализовав штрафной удар точно в верхний угол ворот.

Во второй половине встречи Серхио Рамос издевательски забил гол пяткой, а установил решающий счет в матче Неймар. Бразилец забил с пенальти.

ПСЖ - Нант - 4:0

Голы: Месси, 22, Неймар, 45+5, 82, Рамос, 57

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 78), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 68), Верратти (Паредес, 78), Витинья (Данилу Перейра, 68), Сарабия (Калимуэндо, 84), Месси, Неймар

"Нант": Лафон, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Аппиа (Фабио, 78), Сиссоко, Чиривелья (Мохамед, 64), Блас, Коко (Мутуссами, 64), Саймон, Гессан (Коршья, 78)

Предупреждения: Витинья, Мутуссами

Удаление: Кастеллетт

Обзор матча:

Стоит отметить, что этот трофей стал 41-м в карьере для аргентинского форварда ПСЖ Лионеля Месси.

Ранее Месси в составе "Барселоны" десять раз становился чемпионом, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз - Кубка страны, а также по три раза выигрывал Клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. С ПСЖ он также побеждал в чемпионате Франции. В составе сборной Аргентины нападающий завоевывал Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира и Финалиссиму.

На данный момент самым титулованным футболистом является бразилец Дани Алвес, на счету которого 46 завоеванных трофеев.

Напомним, в межсезонье в парижском клубе сменился главный тренер. Команду покинул Маурисио Почеттино, а сменил его французский специалист Кристоф Галтье.

Матч за Суперкубок традиционно открывает сезон во Франции.

Вас также могут заинтересовать новости: