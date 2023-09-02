"Днепр-1" в рамках 6-го тура ЧУ по футболу сыграет против черкасского ЛНЗ.

В воскресенье, 3 августа, футбольные команды "Днепр-1" и ЛНЗ проведут матч в рамках 6-го тура чемпионата Украины по футболу. Матч состоится в Ужгороде на стадионе "Авангард". Трансляция матча на УНИАН с комментариями Александра Золотогорского начнется в 13:00.

Расширенная версия матча "Днепр-1" - ЛНЗ будет доступна к просмотру на YouTube-канале FootballHub по этой ссылке. Комментировать игру будет Александр Новак.

К слову, по результатам предыдущего, 5-го тура УПЛ, в турнирной таблице лидирует донецкий "Шахтер", набравший 11 очков. Вторую строчку занимает "Рух", третью - "Полесье". "Днепр-1" располагается на тринадцатой позиции, а черкасский ЛНЗ на строчке ниже.

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Напомним, что в четверг, 31 августа, "Днепр-1" проиграл "Спартаку Трнава" в рамках Лиги конференций со счетом 1:2 и на этом украинская команда закончила участие в еврокубках. Теперь днепряне могут сосредоточить все силы на борьбе в чемпионате Украины.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину, в целях безопасности все матчи проходят без зрителей и с соблюдением обязательных правил безопасности. В случае воздушной тревоги команды будут направляться в ближайшее укрытие.

Напомним, что в марте 2023 года группа 1+1 media совместно с Фондом "Вернись живым" запустили сбор средств на "Лигу аэроразведки". В рамках первого этапа проекта удалось собрать 15 000 000 грн на закупку пяти мобильных пунктов управления БпЛА. Вдохновленные результативностью сбора медиагруппа совместно с Фондом компетентной помощи армии решили запустить второй этап проекта для доукомплектования специальных автомобилей для аэроразведчиков 10 бортами "Лелека-100".

Традиционно, аккумулирование средств будет происходить в рамках трансляций футбольных поединков чемпионата Украины по футболу на ресурсах группы 1+1 media – телеканалах 2+2 и УНИАН, а также спортивных Digital-проектах FootballHub и "ПРОФУТБОЛ Digital". Для этого необходимо будет перейти на специальную Банку через QR-код, который будет размещен во время матчей на экранах.

Также сделать свой донат неравнодушные болельщики и все желающие уже могут через специальный проектный счет, который уже размещен на сайте Фонда по этой ссылке.