"Шахтер" сменил место регистрации с Донецка на Мариуполь

В Едином государственном реестре юридических лиц адресом регистрации клуба теперь указан город Мариуполь.

Футбольный клуб "Шахтер" сменил место регистрации юридического лица с Донецка на Мариуполь.

Об этом сообщила Sport Arena.

В Едином государственном реестре юридических лиц адресом регистрации футбольного клуба указан город Мариуполь, улица Сеченова, дом 71а. Раньше "Шахтер" был зарегистрирован в Донецке, улица Артема, дом 86а.

О смене места регистрации донецкого клуба еще в декабре заявлял мэр Мариуполя Вадим Бойченко, отмечая, что с момента перерегистрации все налоги "Шахтера" будут поступать в городской бюджет.

Горняки покинули Донецк в 2014 году после начала военного противостояния, охватившего часть Донецкой и Луганской областей.

С тех пор "Шахтер" в качестве основных домашних арен использовал два стадиона — "Арену Львов" и ОСК "Металлист" в Харькове, на котором и играет нынче. На некоторые домашние матчи "оранжево-черные" отправлялись в другие города — Запорожье и Одессу.