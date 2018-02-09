Сборная Украины сыграет с командой Японии в товарищеском матче в марте

Игра состоится в бельгийском Льеже.

Товарищеский поединок национальных сборных по футболу Япония — Украина состоится 27 марта в рамках Kirin Challenge Cup 2018 in Europe, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Матч будет проведен в бельгийском Льеже на стадионе «Морис Дюфран», который является домашней ареной местного «Стандарда». Кстати, в составе "Стандарда" выступает украинский легионер Валерий Лучкевич.

Последней серьезной реконструкции эта арена, которая может вместить на своих трибунах чуть более 30 тысяч зрителей, претерпела в 1999 году, накануне Евро-2000, которое происходило в Бельгии и Голландии.

Добавим, что это будет третья встреча сборной Украины с японцами. 21 марта 2002 года в Осаке наша команда проиграла — 0:1, а 12 октября 2005 года в Киеве взяла своеобразный реванш — 1:0.

Стоит также отметить, что сборная Японии является участником финальной стадии ЧМ-2018. На групповом этапе она встретится с командами Колумбии, Польши и Сенегала.