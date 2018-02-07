Прокуратура ведет расследование по фальшивому диплому КПИ вице-президента ФФУ Костюченко

Национальный комитет ветеранов войны, волонтеров и участников АТО Украины просит привлечь Вадима Костюченко к ответственности.

Прокуратура Киевской области продолжает расследование по факту подделки и использования первым вице-президентом Федерации футбола Украины Вадимом Костюченко диплома об окончании Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Национальный комитет ветеранов войны, волонтеров и участников АТО Украины.

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Отмечается, что Комитет направил генеральному прокурору Украины Юрию Луценко официальное коллективное обращение. В нем члены организации просят прокуратуру изучить материалы уголовных производств по поводу Костюченко и при наличии оснований привлечь его к уголовной ответственности.

По мнению Комитета, это позволит украинскому футболу "избежать откровенного стыда" за то, что его руководитель является "типичным прохвостом".

В Комитете ветеранов отмечают, что дело уже несколько месяцев лежит без движения в правоохранительных органах и подозревают, что Костюченко "решил вопрос по тихому".

Вместе с тем, в ответе прокуратуры на это обращение сообщается, что досудебное расследование по факту подделки и использования диплома НТУУ "КПИ" на имя Костюченко продолжается.

Напомним, в сентябре 2017 года разгорелся скандал с получением первым вице-президентом ФФУ Вадимом Костюченко фальшивого диплома, на котором построена его карьера. Сам Костюченко назвал эти обвинения ответом «отдельных лиц» на скандал вокруг проведения матчей в Мариуполе.

Согласно данным, которыми обладают журналисты, в 2014 году против Костюченко прокуратура открыла дело в связи с якобы фальшивым дипломом Киевского политехнического института.

Другие материалы доказывают, что Костюченко использовал этот диплом для получения степени магистра в еще двух вузах - Киевском национальном университете (Институт международных отношений) и Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Благодаря этому Костюченко получил III ранг государственного служащего. Потом, во времена Виктора Януковича, он стал чиновником и работал в трех государственных структурах.

В 2014 году Костюченко фигурировал в СМИ как один из организаторов титушек во время Майдана. Тем не менее, сразу после "Революции Достоинства" он сумел вовремя принять правильную сторону. Его назначили на должность руководителя Приемной граждан Администрации Президента Украины.