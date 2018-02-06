Гендиректор "Шахтера" Палкин: мы не знаем, чем закончится ситуация с Фредом

Сергей Палкин объяснил решение о возвращении Танковского из аренды в "Мариуполе".

Как стало известно, Фред точно будет играть в «Шахтере» до конца сезона. А как будет дальше - не знает даже гендиректор клуба Сергей Палкин. Собственно, поэтому «Шахтер» вернул Танковского из «Мариуполя».

О контракте с Фоминым и о других деталях кадровой ситуации в клубе рассказал генеральний директор «горняков» Сергей Палкин, сообщает footballua.tv:

"Фомин очень понравился нашему тренеру. Во время сборов в Турции, где проводил свои сборы и «Мариуполь», мистер лично присутствовал на их товарищеских играх и еще раз обратил внимание на Руслана. А если взять чемпионат, то он хорошо проявил себя в поединках с нашей командой.

Мы не знаем, что будет с Фредом, непонятно, чем эта ситуация закончится. В конце сезона он может уйти, поэтому мы пригласили Танковского - он знает в какой футбол мы играем, и тренер верит в него.

Я считаю, если у Пихаленка будет складыватся все как положено, то он может превратиться в очень сильного футболиста европейского уровня. Сегодня ему нужно играть, играть и еще раз играть. Мы общались с тренерским штабом «Мариуполя» - он им нравится и, думаю, сможет играть в основе".

Как сообщал УНИАН, сезон 2017/18 в украинской Премьер-лиге возобновится матчами 20-го тура. 16 февраля первый официальный матч в Украине в 2018-м году проведут "Шахтер" и одесский "Черноморец".