"Черноморец" усилился четырьмя новыми игроками

Контракты с клубом подписали вратарь Андрей Новак и полевые игроки Иван Бобко, Юрий Романюк и Артем Чорний.

Одесский «Черноморец» подписал контракты с четырьмя новыми игроками: вратарем Андреем Новаком, защитником Иваном Бобко, полузащитниками Юрием Романюком и Артемом Чорнием.

Об этом информирует официальный сайт клуба.

Последним клубом Новака был кипрский «Эрмис», за который он провел 2 матча. Бобко начинал этот сезон в «Черноморце», сыграл 3 матча, но в сентябре покинул клуб и находился в статусе свободного агента. Романюк первую половину чемпионата провел за «Волынь», за которую сыграл 17 матчей в первой лиге. Черний играл за «Александрию», за которую провел 4 матча в этом сезоне.

Читайте такжеТруханов договорился о благотворительном матче "Черноморца" с "Олимпиакосом"Сроки контрактов не сообщаются, но в то же время отмечается, что селекционная работа клуба идет полным ходом. Несколько потенциальных новичков тренируются с командой на турецком сборе, а их будущее решится в ближайшее время.

Отметим, что ранее одесский коллектив усилился экс-защитником «Волыни» Владиславом Шаповалом.

После 19-ти сыгранных туров «Черноморец» с 17 очками идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины.