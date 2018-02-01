ФФУ не будет проводить аккредитацию украинских журналистов на ЧМ-2018 в России
19:58, 01 февраля 2018Футбол
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Также Федерация футбола Украины отказалась от своей квоты на приобретение билетов на турнир.
ФФУ не будет способствовать акредитаціям украинских журналистов на ЧМ / ffu.ua
Федерация футбола Украины официально подтвердила, что не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу в России, говорится в заявлении на официальном сайте ФФУ.
Об этом было сообщено ФИФА 26 января, добавлено в заявлении.
Также ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.
Чемпионат мира-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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