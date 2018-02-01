ФФУ не будет проводить аккредитацию украинских журналистов на ЧМ-2018 в России

Также Федерация футбола Украины отказалась от своей квоты на приобретение билетов на турнир.

Федерация футбола Украины официально подтвердила, что не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу в России, говорится в заявлении на официальном сайте ФФУ.

Об этом было сообщено ФИФА 26 января, добавлено в заявлении.

Также ФФУ отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.