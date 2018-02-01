Матч "Карпаты" - "Олимпик", прерванный из-за сильного снегопада, будет доигран 21 февраля

Такое решение приняла УПЛ совместо с КДК ФФУ.

Поединок 18-го тура украинской Премьер-лиги между "Карпатами" и "Олимпиком", прерванный в начале декабря из-за сильного снегопада, будет доигран 21 февраля.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Это решение было принято УПЛ совместо с КДК ФФУ. В середине января комитет Федерации футбола Украины обязал дирекцию Премьер-лиги установить время, место и дату доигровки поединка.

В результате второй тайм встречи между "Карпатами" и "Олимпиком" будет доигран 21 февраля. Начало — в 14:00.

Напомним, матч "Карпаты" — "Олимпик" во Львове в рамках 18-го тура УПЛ был остановлен арбитром Екатериной Монзуль в перерыве из-за сильного снегопада. Первый тайм поединка закончился со счетом 1:1, а после перерыва Монзуль не вывела команды на поле из-за состояния поля. Доиграть встречу на следующий день команды также не смогли. 21 декабря КДК ФФУ решил назначить доигровку матча, а не наказывать львовян техническим поражением, как этого требовал "Олимпик".