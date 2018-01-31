"Челси" за несколько часов до закрытия трансферного окна приобрел у "Арсенала" Жиру

"Челси" получил солидное усиление на позицию центрфорварда.

Лондонский «Челси» объявил о трансфере французского нападающего Оливье Жиру, который в последние годы выступал за "Арсенал".

Об этом сообщает официальный сайт "Челси".

По информации СМИ, сумма трансфера составила 15,3 миллиона фунтов.

Жиру получил в «Челси» игровой номер 18. Контракт нападающего рассчитан на ближайшие полтора года.

Параллельно с трансфером Жиру «Челси» отдал форварда Миши Батшуайи в аренду дортмундской «Боруссии». Ранее в ходе сегодняшнего дня «Арсенал» купил у "Боруссии" нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.