"Челси" за несколько часов до закрытия трансферного окна приобрел у "Арсенала" Жиру
20:01, 31 января 2018Футбол
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"Челси" получил солидное усиление на позицию центрфорварда.
Оливье Жиру стал форвардом "Челси" / chelseafc.com
Лондонский «Челси» объявил о трансфере французского нападающего Оливье Жиру, который в последние годы выступал за "Арсенал".
Об этом сообщает официальный сайт "Челси".
По информации СМИ, сумма трансфера составила 15,3 миллиона фунтов.
Жиру получил в «Челси» игровой номер 18. Контракт нападающего рассчитан на ближайшие полтора года.
Параллельно с трансфером Жиру «Челси» отдал форварда Миши Батшуайи в аренду дортмундской «Боруссии». Ранее в ходе сегодняшнего дня «Арсенал» купил у "Боруссии" нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
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