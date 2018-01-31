Бразильский легионер "Шахтера" Фред в последний день трансферного окна может уйти в "МЮ"

15:58, 31 января 2018
Футбол
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Фред может перейти в

Об этом сообщило британское издание Manchester Evening News.

Ранее одним из лидеров "Шахтера" интересовался "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы, по информации источника, в январе сделала два предложения по бразильцу, которые были отклонены, и теперь переключила внимание на другие трансферные цели.

Об интересе "Манчестер Юнайтед" к Фреду еще три недели назад сообщал The Times, объяснив возможный трансфер личной заинтересованностью в игроке со стороны Жозе Моуриньо.

Ранее главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека выразил уверенность в том, что хавбек до лета останется в его команде.

Фред выступает за "Шахтер" с лета 2013 года, куда перебрался из бразильского "Интернасьонала". В текущем сезоне на его счету 24 матча и 2 забитых гола во всех турнирах за донецкий клуб.

Трансферное "окно" (время для переходов футболистов из клуба в клуб) закрывается сегодня.

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Теги: #Фред МЮ