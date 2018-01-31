Бразильский легионер "Шахтера" Фред в последний день трансферного окна может уйти в "МЮ"

По мнению британских СМИ, личную заинтересованность в игроке проявил Жозе Моуриньо.

"Манчестер Юнайтед" имеет шанс подписать центрального полузащитника "Шахтера" Фреда сегодня до закрытия зимнего трансферного окна.

Об этом сообщило британское издание Manchester Evening News.

Ранее одним из лидеров "Шахтера" интересовался "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы, по информации источника, в январе сделала два предложения по бразильцу, которые были отклонены, и теперь переключила внимание на другие трансферные цели.

Об интересе "Манчестер Юнайтед" к Фреду еще три недели назад сообщал The Times, объяснив возможный трансфер личной заинтересованностью в игроке со стороны Жозе Моуриньо.

Ранее главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека выразил уверенность в том, что хавбек до лета останется в его команде.

Фред выступает за "Шахтер" с лета 2013 года, куда перебрался из бразильского "Интернасьонала". В текущем сезоне на его счету 24 матча и 2 забитых гола во всех турнирах за донецкий клуб.

Трансферное "окно" (время для переходов футболистов из клуба в клуб) закрывается сегодня.