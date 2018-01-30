Клуб украинца Зинченко "Манчестер Сити" осуществил самый дорогой трансфер в своей истории

18:25, 30 января 2018
Футбол
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Эмерик Лапорт перешел в

Сегодня "горожане" объявили о переходе в свои ряды защитника "Атлетика" Эмерик Лапорта. 23-летний баск подписал контракт с новым клубом до лета 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт "МанСити".

Ранее «Атлетик» объявил о том, что за Лапорта были выплачены отступные в размере 65 миллионов евро.

Как сообщает BBC, это рекордный трансфер для «Ман Сити». Таким образом, побит предыдущий рекорд клуба. В 2015 году Кевин де Брюйне был куплен у «Вольфсбурга» за 55 миллионов фунтов.

Напомним, за "Манчестер Сити" выступает украинский игрок Александр Зинченко. На данный момент "горожане" с 12-очковым отрывом идут на первом месте в чемпионате Англии.

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Теги: #Ман Сити самый дорогой трансфер