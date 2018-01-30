"Шахтер" потерпел еще одно поражение на сборах

Чемпион Украины проиграл "Копенгагену" в контрольном матче.

Донецкий "Шахтер" провел первый контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ. Горняки уступили датскому "Копенгагену" со счетом 1:2.

Об этом сообщила "Трибуна".

Единственный гол в ворота датчан провел Тайсон. Один из мячей "Копенгаген" забил благодаря ошибке Исмаили, который забил в собственные ворота.

Для донецкого клуба это уже второе поражение в трех матчах на зимних сборах. Напомним, до этого чемпион Украины сыграл вничью с "Лудогорцем" (2:2) и уступил "Динамо" из Загреба (0:1).

«Шахтер» – «Копенгаген» (Дания) – 1:2

Голы: 0:1 – Исмаили (автогол), 45+2; 0:2 – Анкерсен, 49; 1:2 – Тайсон, 57

«Шахтер»: Пятов (Шевченко, 67), Додо (Петряк, 72), Кривцов (Ракицкий, 46), Хочолава, Исмаили (Матвиенко, 72), Фред (Алан Патрик, 46), Степаненко (Танковский, 72), Марлос (Зубков, 80), Тайсон (Бутко, 81), Бернард (Коваленко, 60), Феррейра (Фомин, 80).

Напомним, "Шахтер" ведет подготовку к матчам плей-офф Лиги чемпионов против итальянской "Ромы". 21 февраля команды встретятся в Харькове и 13 марта - в Риме.