Украинец Малиновский забил супергол в чемпионате Бельгии (видео)
15:39, 28 января 2018
329 0
Полузащитник сборной Украины отличился великолепным ударом со штрафного.
Руслан Малиновский / krcgenk.be
Полузащитник бельгийского «Генка» украинец Руслан Малиновский отличился великолепным голом в матче чемпионата Бельгии против «Сент-Труйдена» (1:1).
Украинец забил со штрафного на 74-й минуте, открыв счет в матче.
Отметим, что в этом сезоне 24-летний Руслан Малиновский сыграл за свой клуб в 26 матчах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter