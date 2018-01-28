Украинец Малиновский забил супергол в чемпионате Бельгии (видео)

15:39, 28 января 2018
Футбол
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Руслан Малиновский / krcgenk.be

Украинец забил со штрафного на 74-й минуте, открыв счет в матче.

Отметим, что в этом сезоне 24-летний Руслан Малиновский сыграл за свой клуб в 26 матчах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

 

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Теги: #Малиновский в Генке