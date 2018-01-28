Украинец Малиновский забил супергол в чемпионате Бельгии (видео)

Полузащитник сборной Украины отличился великолепным ударом со штрафного.

Полузащитник бельгийского «Генка» украинец Руслан Малиновский отличился великолепным голом в матче чемпионата Бельгии против «Сент-Труйдена» (1:1).

Украинец забил со штрафного на 74-й минуте, открыв счет в матче.

Отметим, что в этом сезоне 24-летний Руслан Малиновский сыграл за свой клуб в 26 матчах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.