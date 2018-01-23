У Шевченко нет предпочтений в жеребьевке футбольной Лиги наций

Завтра, 24 января, в швейцарской Лозанне состоится жеребьевка Лиги наций, на которой будет присутствовать главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, сообщает Команда 1.

«Особых предпочтений у меня нет, — сказал Шевченко. — Там все хорошие команды, и со всеми надо играть».

После жеребьевки главный тренер нашей сборной отправится в Киев, где окончательно утвердит план селекционной работы своего штаба на ближайшее время. Будут назначены ответственные за просмотр украинских легионеров, выступающих в зарубежных чемпионатах, а также за сборы Шахтера в ОАЭ, Динамо в Испании и всех остальных клубов, находящихся в Турции.

«На первых сборах у команд идет втягивающая работа, — отметил Андрей Николаевич. — Мы держим ситуацию под контролем, общаемся с представителями клубов, но смотреть спарринги начнем уже в начале февраля, когда футболисты наберут кондиции. Сейчас матчи не совсем показательны».

Напомним, что Украина сыграет в Лиге B, а ее возможными противниками станут Австрия, Уэльс или Словакия (из первой корзины), а также Северная Ирландия, Дания, Чехия или Турция (из третьей корзины).