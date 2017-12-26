Блохин: футбол мне не снится, но за работой я соскучился

Экс-тренер киевского "Динамо" и лучший бомбардир в истории команды оценил нынешнее состояние коллектива и рассказал о своей жизни сегодня в интервью клубной пресс-службе ФК "Динамо" (Киев).

"В «Динамо»? Пусть молодые игроки еще покажут себя. Многие из них пока как следует по мячу бить не умеют, а из них делают звезд. Нужно время. Нельзя за два-три удачных матча стать игроком мирового уровня. Футболист должен несколько лет поиграть, демонстрируя стабильность, тогда уже можно называть его звездой. Искусственно создать звезду просто. Сейчас в «Динамо» играют свои воспитанники. Иностранные футболисты покинули команду, и молодым ребятам дали шанс. Нужно им воспользоваться", - начал Блохин.

На замечание о том, что в чемпионате Украины сейчас большое количество ничьих, настоящая «засуха», Блохин отреагировал: "Я считаю, что у нас слабый уровень игроков. Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата. От этого страдает сборная. Если не появляются качественные футболисты, то трудно создавать сборную. Конкуренции особой нет. Можно назвать нескольких игроков в сборной, которые обязательно будут играть. Им просто нет замены".

Говоря о приезде в Киев агентов из Китая, Блохин отметил: "Ребята оказались несерьезными. В Китае развивается футбол, созданы все условия. Сейчас много инвесторов из Китая, из Азии покупают футбольные клубы, строят поля, инфраструктуру. Тренеры работают с детьми. С утра до вечера создают школы для них. Финансово мы не можем позволить себе такие условия на сегодня. Все упирается в деньги".

А на вопрос, существует ли клуб или сборная, на приглашение которых Блохин бы согласился, ответил: "Пока не могу ответить на этот вопрос. Если бы было предложение, тогда бы думал над ней. Все зависит от задач, которые поставлены перед клубом, от инфраструктуры. Сейчас очень много футболистов, которые завершают свою карьеру, получают лицензию, но сидят без работы. Рынок перенасыщен".

"Футбол мне не снится, но за работой соскучился. Снился в те времена, когда работал в команде, всегда находился под нагрузкой. Сейчас уже немного отошел от этого. Но мне помогают подыскивать вариант. С Шандором Варгой уже не работаю – моим трудоустройством занимаются другие люди, но пока о чем-то говорить рано", - подытожил Блохин.