Марлос признан лучшим игроком по версии капитанов клубов УПЛ

Капитаны всех 12 клубов украинской Премьер-лиги проголосовали за лучших футболистов Украины. Победителем в голосовании стал игрок донецкого "Шахтера" Марлос, сообщает SportArena.

Условием опроса издание было не называть в тройке игроков из своей команды (для объективности) и избегать голосования за себя. При содействии пресс-служб футбольных клубов УПЛ удалось получить тройку лучших от каждого из капитанов.

Победу праздновал хавбека "Шахтера" и от недавнего времени сборной Украины Марлос. Бразилец получил меньше первых мест, чем Андрей Ярмоленко, однако о нем гораздо чаще вспоминали. Видимо, за эти несколько месяцев кто-то уже забыл Ярмоленко, или просто не захотел его выбирать, потому что не полный сезон. Наконец, Марлос набрал на 6 очков больше.

Третье и четвертое место досталось еще двум игрокам "Шахтера" Андрею Пятову и Тайсону.

Самым интересным стало пятое место Артема Сухоцкого из "Зари", который стал единственным игроком, кто получил первое место, кроме вышеупомянутой четверки.

Как сообщал УНИАН, ранее Марлос стал лучшим игроком Украины 2017 года по версии ФФУ.