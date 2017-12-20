"Динамо" предложило Виде пост спортивного директора после завершения карьеры
12:03, 20 декабря 2017Футбол
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Киевский клуб всеми силами пытается удержать хорватского защитника у себя.
Домагой Вида / facebook.com/fcdynamoua
"Динамо" не только предложило продлить контракт хорватскому защитнику Домагою Виде, а и пообещало ему должность спортивного директора после завершения карьеры.
Об этом сообщает Jutarnji List.
Отметим, что в данный момент пост спортивного директора в клубе занимает Алексей Михайличенко.
Ранее сообщалось, что «Динамо» сделало предложение Домагою Виде продлить контракт. Президент киевлян Игорь Суркис даже готов выплатить компенсацию "Бешикташу" (по некоторым данным - 4 млн евро) за разрыв преварительного соглашения футболиста с турецким клубом.
Напомним, 28-летний хорват примет решение о продлении контракта с «Динамо» до 25 декабря.
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