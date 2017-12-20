"Динамо" предложило Виде пост спортивного директора после завершения карьеры

"Динамо" не только предложило продлить контракт хорватскому защитнику Домагою Виде, а и пообещало ему должность спортивного директора после завершения карьеры.

Об этом сообщает Jutarnji List.

Отметим, что в данный момент пост спортивного директора в клубе занимает Алексей Михайличенко.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сделало предложение Домагою Виде продлить контракт. Президент киевлян Игорь Суркис даже готов выплатить компенсацию "Бешикташу" (по некоторым данным - 4 млн евро) за разрыв преварительного соглашения футболиста с турецким клубом.

Напомним, 28-летний хорват примет решение о продлении контракта с «Динамо» до 25 декабря.