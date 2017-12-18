"Ман Сити" хочет заключить с Гвардиолой новый долгосрочный контракт

«Манчестер Сити» по окончании сезона намерен провести переговоры с главным тренером команды Пепом Гвардиолой о продлении соглашения. Об этом сообщает The Telegraph.

Действующий контракт, согласно которому 46-летний испанец зарабатывает 20 миллионов фунтов за сезон, рассчитан до лета 2019 года.

Ранее «горожане» планировали продлить соглашение с тренером на год. Но теперь, когда команда уверенно доминирует в английской Премьер-лиге, руководство «Сити» хочет заключить с Гвардиолой долгосрочное соглашение.

Как пишет "Трибуна", в клубе надеются, что тренер сможет построить победную династию на протяжении десяти лет, что удалось в свое время Алексу Фергюсону в «Манчестер Юнайтед», где тот проработал 27 сезонов.