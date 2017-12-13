"Реал" вышел в финал клубного чемпионата мира
21:15, 13 декабря 2017Футбол
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В полуфинальной встрече команда Криштиану Роналду обыграла "Аль-Джазиру".
"Реал обыграл "Аль-Джазиру" / REUTERS
«Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира победил «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Встреча проходила в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Шейх Зайед» и завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридской команды.
В конце первого тайма "Аль-Джазира" открыла счет - отличился Ромариньо.
На 53-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет с передачи Луки Модрича. На 81-й минуте вышедший на замену Гарет Бэйл установил окончательный счет - 2:1.
«Реал» в финале клубного чемпионата мира сыграет с бразильским «Гремио». Этот поединок состоится 16 декабря. Вчера бразильская команда переиграла в полуфинале мексиканскую "Пачуку" (1:0).
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