В России в несколько раз возросли цены на жилье на время проведения ЧМ-2018

В России резко увеличили стоимость проживания в гостиницах, а также аренды квартир посуточно на период проведения чемпионата мира по футболу-2018.

Об этом говорят результаты поиска на сервисе бронирования жилья Booking.com, сообщает Klops.ru.

Большинство вариантов апартаментов на даты, когда пройдут игры, уже раскуплено. Возле оставшихся квартир стоит постоянная пометка "Пользуется спросом".

Читайте такжеАнглийские СМИ в шоке: база их сборной на ЧМ-2018 в России напоминает "конец света" (фото)К примеру, в Калининграде самая дешёвая квартира, которая предлагается болельщикам на 16–17 июня, стоит 24 тысячи рублей за ночь (11 тысяч гривен). Это 45-метровые апартаменты с кухней и одной спальней. Завтрак в цену не входит, зато есть балкон.

Цены на жильё в других городах РФ также существенно поднялись. Цены взлетели, после того как стали известны результаты жеребьёвки на ЧМ-2018.

При этом цены на проживание - это не единственная проблема. Дело в том, что самих номеров уже попросту не осталось. Практически все гостиницы уже забронированы. Среди оставшихся вариантов – квартиры, расположенные в 30-60 километрах от города.

Сотрудник одного из отелей в Сочи на условиях анонимности раскрыл схему, как многие отели обходят указ правительства РФ о росте цен на период проведения ЧМ-2018.

"Очень похоже на ситуацию, которая была во время Олимпийских игр. Турист приходит в гостиницу, где ему сообщают, что все места заняты. Когда турист спрашивает, могут ли ему что-то порекомендовать, то на ресепшене подсказывают адрес конторы, в которой можно спокойно забронировать номер в том же самом отеле, правда по совершенно другой цене", - сообщил источник.