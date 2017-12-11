"Шахтер" в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с "Ромой"

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

16 команд, которые вышли в следующий раунд из группового турнира, были поделеные на две корзины - "сеяных" и "несеяных". В результате жеребьевки, которую провели генеральный секретарь УЕФА Джорджио Маркетти и испанский футболист Хаби Алонсо, образовались следующие пары.

"ШАХТЕР" - "Рома"

"Ювентус" - "Тоттенхэм"

"Базель" - "Манчестер Сити"

"Порту" - "Ливерпуль"

"Севилья" - "Манчестер Юнайтед"

"Реал" - "ПСЖ"

"Челси" - "Барселона"

"Бавария" - "Бешикташ"

Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона-2017/2018 состоится в Киеве.