"Шахтер" в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с "Ромой"
13:20, 11 декабря 2017Футбол
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Донецкий клуб встретится с итальянским в следующем раунде турнира.
uefa.com
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
16 команд, которые вышли в следующий раунд из группового турнира, были поделеные на две корзины - "сеяных" и "несеяных". В результате жеребьевки, которую провели генеральный секретарь УЕФА Джорджио Маркетти и испанский футболист Хаби Алонсо, образовались следующие пары.
"ШАХТЕР" - "Рома"
"Ювентус" - "Тоттенхэм"
"Базель" - "Манчестер Сити"
"Порту" - "Ливерпуль"
"Севилья" - "Манчестер Юнайтед"
"Реал" - "ПСЖ"
"Челси" - "Барселона"
"Бавария" - "Бешикташ"
Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона-2017/2018 состоится в Киеве.
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