"Шахтер" и "Динамо" сегодня узнают своих соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы - все расклады жеребьевки

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" уже ждут своих соперников, которые могут им выпасть в Лиге чемпионов и Лиге Европы соответственно.

Жеребьевка следующего раунда в обоих турнирах состоится сегодня, напоминает "ТСН-Проспорт".

Напомним, что "горняки" попали в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы, заняв в своем квартете 2 позицию.

На жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов команды будут распределены на две корзины: в первой будут находиться те, кто занял в своей группе 1 место (сеяные), а во второй, соответственно, те, кто занял 2 позицию (несеяные).

Будущим соперником "Шахтера" может стать один из этих семи коллективов: "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Рома", "Барселона", "Ливерпуль", "Бешикташ" и "Тоттенхэм". Поскольку горняки играли в одной группе с "Манчестер Сити", то эта команда не может стать соперником "Шахтера" на следующей стадии.

Сеяные: "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Рома", "Барселона", "Ливерпуль", "Бешикташ", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".

Несеяные: "Базель", "Бавария", "Челси", "Ювентус", "Севилья", "Шахтер", "Порту", "Реал" Мадрид.

Отметим, что жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов состоится сегодня в 13:00 по киевскому времени. Первые матчи 1/8 финала состоятся 13-го, 14-го, а также 20-го и 21-го февраля 2018 года. Ответные игры пройдут в марте.

Что касается 1/16 финала Лиги Европы, то здесь также представлена только одна команда из Украины - киевское "Динамо". Коллектив Александра Хацкевича вышел в следующий этап соревнований, заняв в своем квартете 1 строчку.

"Динамо" при жеребьевке будет в качестве сеяной команды. Соперниками киевлян могут стать: АЕК, "Астана", "Боруссия" Дортмунд, "Копенгаген", "Лудогорец", "Лион", "Наполи", "Ницца", "Марсель", "Реал Сосьедад", "Селтик", "Стяуа", "Црвена Звезда" и "Эстерсунд". Следует отметить, что оппонентом "Динамо" не может стать московский "Спартак", ведь УЕФА разводит украинские и российские клубы в еврокубках.

Сеяные: "Арсенал", "Аталанта", "Атлетик", "Атлетико", "Брага", "Виктория", "Вильярреал", "Динамо" Киев, "Зальцбург", "Зенит", "Лацио", "Лейпциг", "Локомотив", "Милан", "Споринг" и ЦСКА.

Несеяные: АЕК, "Астана", "Боруссия" Дортмунд", "Копенгаген", "Лудогорец", "Лион", "Наполи", "Ницца", "Марсель", "Реал Сосьедад", "Селтик", "Стяуа", "Црвена Звезда", "Эстерсунд", "Партизан" и "Спартак".

Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы состоится сегодня в 14:00 по киевскому времени. Поединки 1/16 финала запланированы на 15-е и 22 февраля 2018 года.