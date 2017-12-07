Матчи "Динамо" и "Зари" в Лиге Европы: где смотреть
14:28, 07 декабря 2017Футбол
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Матчи заключительного тура группового этапа Лиги Европы покажут общенациональный и два специализированных кабельных телеканала.
Матчи украинских команд в еврокубках покажут на украинском ТВ / УНИАН
Матчи заключительного 6-го тура группового этапа Лиги Европы с участием киевского "Динамо" и луганской "Зари" покажут сразу три украинских телеканала - один общенациональный и два специализированных кабельных.
В 19.50 начнется трансляция матча "Динамо" - "Партизан" на телеканале "Футбол 1". Напомним, стартовый свисток в этой встрече прозвучит ровно в 20.00.
Поединок "Заря" - "Атлетик" будут показывать два телеканала. В 21.50 начнется трансляция на канале "Украина", а в 21.55 - на канале "Футбол 2". Сам поединок во Львове начнется в 22.05.
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