Матчи "Динамо" и "Зари" в Лиге Европы: где смотреть

Матчи заключительного 6-го тура группового этапа Лиги Европы с участием киевского "Динамо" и луганской "Зари" покажут сразу три украинских телеканала - один общенациональный и два специализированных кабельных.

В 19.50 начнется трансляция матча "Динамо" - "Партизан" на телеканале "Футбол 1". Напомним, стартовый свисток в этой встрече прозвучит ровно в 20.00.

Поединок "Заря" - "Атлетик" будут показывать два телеканала. В 21.50 начнется трансляция на канале "Украина", а в 21.55 - на канале "Футбол 2". Сам поединок во Львове начнется в 22.05.