"Боруссия" Ярмоленко установила уникальное достижение в Лиге чемпионов

Дортмундская "Боруссия", за которой выступает украинец Андрей Ярмоленко, установила уникальное достижение в Лиге чемпионов.

Немецкий клуб стал первой командой в истории турнира, которой удалось выйти с третьего места из группы в Лигу Европы, имея в активе всего два очка. Об этом сообщает Opta.

2 - Borussia Dortmund is the 1st Club in @ChampionsLeague history, which takes the 3rd place in a group with only 2 points and qualifies for Europa League. Minimalist. #RMABVB — OptaFranz (@OptaFranz) December 6, 2017

Отметим, что подопечные Петера Боса выступали в группе Н, где их соперниками были лондонский "Тоттенхэм", мадридский "Реал" и кипрский АПОЭЛ. Дортмундцы уступили по два раза "Тоттенхэму" и "Реалу", сумев добиться лишь двух ничьих с АПОЭЛом. Этого хватило для решения задачи-минимум.

Напомним, что Криштиану Роналду побил очередной рекорд Лиги чемпионов. Португалец забил голы во всех шести матчах группового турнира, чего не удавалось добиться раньше ни одному футболисту.