"Боруссия" Ярмоленко установила уникальное достижение в Лиге чемпионов

12:40, 07 декабря 2017
Футбол
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Дортмундцы умудрились занять третье место в группе всего с двумя очками.

Дортмундская "Боруссия", за которой выступает украинец Андрей Ярмоленко, установила уникальное достижение в Лиге чемпионов.

Немецкий клуб стал первой командой в истории турнира, которой удалось выйти с третьего места из группы в Лигу Европы, имея в активе всего два очка. Об этом сообщает Opta.

Отметим, что подопечные Петера Боса выступали в группе Н, где их соперниками были лондонский "Тоттенхэм", мадридский "Реал" и кипрский АПОЭЛ. Дортмундцы уступили по два раза "Тоттенхэму" и "Реалу", сумев добиться лишь двух ничьих с АПОЭЛом. Этого хватило для решения задачи-минимум.

Напомним, что Криштиану Роналду побил очередной рекорд Лиги чемпионов. Португалец забил голы во всех шести матчах группового турнира, чего не удавалось добиться раньше ни одному футболисту.

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Теги: #Боруссия в Лиге чемпионов